Турецкий производитель Bayraktar уже приобрел участок под завод в Украине

15:01 08 августа Киев, Украина

Bayraktar уже приобрел участок под завод в Украине.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.



По словам посла, компания уже зарегистрировалась, разработала проектную документацию и приобрела земельный участок для будущих мощностей.



Он уверен, что владельцы компании намерены реализовать проект до конца, поскольку это было почти их личное обязательство сделать это производство в Украине.



И оно не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", — добавил он.



Кроме этого буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода и направило его в парламент на ратификацию.