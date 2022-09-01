Турецкий производитель Bayraktar уже приобрел участок под завод в Украине

Bayraktar уже приобрел участок под завод в Украине.
Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.
По словам посла, компания уже зарегистрировалась, разработала проектную документацию и приобрела земельный участок для будущих мощностей.
Он уверен, что владельцы компании намерены реализовать проект до конца, поскольку это было почти их личное обязательство сделать это производство в Украине.
И оно не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", — добавил он.
Кроме этого буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода и направило его в парламент на ратификацию.
По словам посла, компания уже зарегистрировалась, разработала проектную документацию и приобрела земельный участок для будущих мощностей.
Он уверен, что владельцы компании намерены реализовать проект до конца, поскольку это было почти их личное обязательство сделать это производство в Украине.
И оно не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", — добавил он.
Кроме этого буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода и направило его в парламент на ратификацию.
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