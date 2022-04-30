Турцию охватили лесные пожары, уничтожены сотни гектаров леса. ФОТО

13:25 29 июля Киев, Украина

Масштабные лесные пожары в Турции, вызванные аномально высокой температурой воздуха, бушуют на юге и западе страны уже второй день. Огнем уничтожено сотни гектаров леса.

Об этом сообщает Интерфакс.



Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, один человек погиб. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием.



Самая сложная ситуация сейчас в городе Манавгат — там огонь добрался до нескольких домов в центральной части города.