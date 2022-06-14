Турция значительно снизит зависимость от российского газа

11:45 14 июня Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии спуска в море первой трубы для доставки газа с месторождения Сакарья в Черном море. Уже в 2023 году газ с черноморских месторождений поступит потребителям Турции.



На текущий момент его запасы газа оцениваются в более чем 400 млрд кубометров, а турецкие власти оценивали общий объем запасов газа на черноморском шельфе в 540 млрд кубометров. На первом этапе объем поставок будет небольшим — 10 миллионов кубометров в сутки (3,65 млрд кубов в год). На полную мощность месторождение должно заработать к 2026 году.



Эрдоган отметил актуальность проводимых работ на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной россии против Украины. По словам президента, наращивание поставок позволит хотя бы частично повлиять на решение проблем энергетической безопасности и сдержать инфляцию. Глава государства назвал энергетику сферой сотрудничества, а не противостояния.



Президент также обозначил ключевую задачу запуска нового месторождения — укрепление энергобезопасности республики.

«Мы продолжим нашу борьбу во многих направлениях, пока не превратим Турцию в государство, полностью решившее свою проблему безопасности энергоснабжения», — подытожил президент Эрдоган, отметив, что запуск месторождения позволит сократить зависимость от иностранных поставок.