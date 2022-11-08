Турция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией

12:54 08 ноября Киев, Украина

Турецкие власти отказались впускать в воздушное пространство страны российские самолеты с двойной регистрацией, то есть «прописанные» в двух юрисдикциях: в россии и за рубежом.

Запрет действует с 1 ноября и касается бортов, которые россия не вернула их собственникам после введения санкций за войну в Украине, пишут росСМИ.



Все зарегистрированные на Бермудах самолеты принадлежат западным лизинговым компаниям, которые предоставили их в пользование российским перевозчикам. После объявления первых санкций против россии за вторжение в Украину лизингодатели потребовали вернуть лайнеры, но российские власти разрешили авиакомпаниям этого не делать.



В марте президент рф владимир путин распорядился зарегистрировать воздушные суда в россии, чтобы они могли продолжить летать. Предполагалось, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях.



Еврокомиссар по транспорту Адина Валена назвала это нарушением стандартов международной безопасности, поскольку россия решила «использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата». Это стало причиной запрета на полеты в ЕС для 20 российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «Победы», «России», «Сибири» (S7), «Уральских авиалиний» и др.



/>Турция не первая «дружественная» страна, которая отказалась пускать в свое воздушное пространство российские самолеты с двойной регистрацией. Еще в мае аналогичное решение принял Китай, запретив полеты лайнеров Boeing и Airbus из россии. Российские перевозчики так и не смогли подтвердить Пекину, что они сняли самолеты с регистрации за рубежом.