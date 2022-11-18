Турция закроет Босфор и Дарданеллы для танкеров с российской нефтью без страховки

14:17 18 ноября Киев, Украина

С 1 декабря Турция закроет проливы Босфор Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если у них нет страхового покрытия и это может ограничить потоки российской нефти в результате новых европейских санкций.

Об этом пишет Bloomberg.



Издание отмечает, что новое правило начнет действовать за несколько дней до того, как Евросоюз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с россией, что значительно усложнит страхование перевозящих российскую нефть танкеров.



Корабли, перевозящие нефть по Босфору и соседнему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своего страховщика о том, что покрытие будет предоставлено для этого конкретного рейса судна и груза, говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.



В документе отмечается, что, если корабли идут через проливы без страхования, водному пути может быть причинен значительный ущерб, а движение судов может остановиться, если незастрахованное судно терпит крушение. Письмо с гарантией страхового покрытия считается решением этой проблемы.



Турецкий чиновник из системы контроля морских перевозок подтвердил, что новые правила связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально Турция к ним не присоединялась.



По его словам, этот шаг может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую защиту и страхование возмещения, покрывающего владельцев от обязательств, таких как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность на море вдоль турецких проливов.



Европейский Союз и Великобритания 5 декабря вводят санкции по поставке российской нефти, что резко повлияет на доступность отраслевого стандартного страхования. Согласно санкциям ЕС и Великобритании, суда все еще смогут получить отраслевое стандартное покрытие при условии, что перевозимые грузы закупаются ниже максимальной цены, которая еще не определена.