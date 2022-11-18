Турция закроет Босфор и Дарданеллы для танкеров с российской нефтью без страховки

С 1 декабря Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если у них нет страхового покрытия и это может ограничить потоки российской нефти в результате новых европейских санкций.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что новое правило начнет действовать за несколько дней до того, как Евросоюз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с россией, что значительно усложнит страхование перевозящих российскую нефть танкеров.
Корабли, перевозящие нефть по Босфору и соседнему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своего страховщика о том, что покрытие будет предоставлено для этого конкретного рейса судна и груза, говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.
В документе отмечается, что, если корабли идут через проливы без страхования, водному пути может быть причинен значительный ущерб, а движение судов может остановиться, если незастрахованное судно терпит крушение. Письмо с гарантией страхового покрытия считается решением этой проблемы.
Турецкий чиновник из системы контроля морских перевозок подтвердил, что новые правила связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально Турция к ним не присоединялась.
По его словам, этот шаг может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую защиту и страхование возмещения, покрывающего владельцев от обязательств, таких как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность на море вдоль турецких проливов.
Европейский Союз и Великобритания 5 декабря вводят санкции по поставке российской нефти, что резко повлияет на доступность отраслевого стандартного страхования. Согласно санкциям ЕС и Великобритании, суда все еще смогут получить отраслевое стандартное покрытие при условии, что перевозимые грузы закупаются ниже максимальной цены, которая еще не определена.
Издание отмечает, что новое правило начнет действовать за несколько дней до того, как Евросоюз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с россией, что значительно усложнит страхование перевозящих российскую нефть танкеров.
Корабли, перевозящие нефть по Босфору и соседнему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своего страховщика о том, что покрытие будет предоставлено для этого конкретного рейса судна и груза, говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.
В документе отмечается, что, если корабли идут через проливы без страхования, водному пути может быть причинен значительный ущерб, а движение судов может остановиться, если незастрахованное судно терпит крушение. Письмо с гарантией страхового покрытия считается решением этой проблемы.
Турецкий чиновник из системы контроля морских перевозок подтвердил, что новые правила связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально Турция к ним не присоединялась.
По его словам, этот шаг может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую защиту и страхование возмещения, покрывающего владельцев от обязательств, таких как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность на море вдоль турецких проливов.
Европейский Союз и Великобритания 5 декабря вводят санкции по поставке российской нефти, что резко повлияет на доступность отраслевого стандартного страхования. Согласно санкциям ЕС и Великобритании, суда все еще смогут получить отраслевое стандартное покрытие при условии, что перевозимые грузы закупаются ниже максимальной цены, которая еще не определена.
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