Турция является главным импортером украинского продовольствия

11:16 18 августа Киев, Украина

Главным импортером украинского продовольствия по зерновому коридору является Турция, пишет издание Анадолу.

За 15 дней августа на Турцию пришлось 26% общего объема перевозок (146,4 тысяч тонн).



Всего за первую половину августа из украинских портов вышли 21 сухогруз с 563 тысячами тонн зерна и других продовольственных товаров.



Также крупными импортерами украинской сельхозпродукции являются Иран и Южная Корея - по 22% (123,8 тыс. тонн), а также Китай (8%, 45 тыс. тонн), Ирландия (6%, 33,7 тыс. тонн), Италия (5%, 28 тыс. тонн), Джибути (4%, 22,5 тыс. тонн) и Румыния (2%, 10,6 тыс. тонн).



Ранее в Администрации морских портов Украины сообщили, что в порт Черноморск Одесской области ожидается заход каравана из пяти судов.