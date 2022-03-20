Турция: вслед за землетрясением пришло цунами

19:25 30 октября Киев, Украина

Землетрясение, которое произошло сегодня в Турции, спровоцировало цунами , затоплены улицы в провинции Измира

По сообщению турецкого телевиденья, прибрежные районы города Сеферихисара затоплены примерно на 1 метр. В результате бедствия затоплены автомобили и первые этажи зданий. Информации о пострадавших или жертвах пока не появлялось.

Также цунами накрыло и Измир, который ранее пострадал от землетрясения, что привело к разрушению около двадцати домов. Его заволокло облаком пыли. Здесь разрушены десятки строений.