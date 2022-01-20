Турция возобновляет связь с Ираком после взрыва нефтепровода

15:47 19 Январь Киев, Украина

Государственный нефтяной оператор Турции заявил, что возобновил перекачку сырой нефти по поврежденному трубопроводу, соединяющему иракские энергетические месторождения с международными рынками.

Отметим, 18 января на линии Киркук-Джейхан на юге Турции произошел взрыв нефтепровода, что способствовал росту мировых цен на сырую нефть.



Трубопровод обычно транспортирует более 450 000 баррелей в день с нефтяных месторождений на севере Ирака в турецкий порт на Средиземном море.



В заявлении министерства Ирака говорится, что остановка не должна повлиять на общий объем экспорта.



Федеральное правительство Ирака прокачивает около 75 000 баррелей нефти в день по нефтяному каналу. Затем трубопровод проходит через автономный курдский регион, куда добавляется оставшаяся нефть.



Курдские официальные лица не сделали немедленных заявлений о том, повлияло ли сокращение на их общие поставки.



Турецкие официальные лица, находившиеся недалеко от места взрыва в городе Кахраманмарас, заявили, что разрыв и последующий взрыв, по-видимому, были вызваны «опрокидыванием опоры электропередач в неблагоприятных погодных условиях».



Инцидент произошел во время сильного снегопада в малонаселенном районе на юге Турции.



Изображения в социальных сетях показали огромные огненные шары, освещающие ночное небо в заснеженных полях.



Местные чиновники заявили, что взрыв также ненадолго остановил движение по региональной трассе.