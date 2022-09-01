Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

13:00 29 августа Киев, Украина

Турция, в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, в пять раз увеличила плату за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.



Увеличение стоимости проходов объяснили ростом инфляции и уменьшением стоимости золота в мире. По данным газеты, годовой доход Турции от прохода через проливы увеличится с 40 до 200 миллионов долларов.



Отмечается, что конвенция Монтрё, регулирующая судоходство в зоне проливов, предусматривает повышение сборов за маяк, медицинское обслуживание и эвакуацию торговых судов. По данным издания, Турция упразднила платежную систему взимания сборов за проход через Босфор и Дарданеллы.



Турция рассчитывает плату за проход во французском франке, курс которого в 1983 году установили на уровне 0,8 доллара. Теперь из-за инфляции и роста цен на золото сборы практически обесценились, поэтому с 7 октября 2022 года курс франка установят на уровне четырех долларов.





/>