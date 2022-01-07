Турция уходит на локдаун с 29 апреля

Правительство Турции приняло решение о введении полного локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu в понедельник, 26 апреля.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu в понедельник, 26 апреля.
Уже с четверга в Турции междугородние поездки будут разрешены только по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью.
Также все учебные заведения, включая садики и университеты, будут закрыты.
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