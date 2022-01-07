Турция уходит на локдаун с 29 апреля

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Правительство Турции приняло решение о введении полного локдауна , который продлится с 29 апреля по 17 мая.Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , сообщает Anadolu в понедельник, 26 апреля.

"С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун", - сказал Эрдоган.

Уже с четверга в Турции междугородние поездки будут разрешены только по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью.

"Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты", - добавил Эрдоган.

Также все учебные заведения, включая садики и университеты, будут закрыты.