Турция уходит на локдаун с 29 апреля

09:31 27 Апрель Киев, Украина

Правительство Турции приняло решение о введении полного локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu в понедельник, 26 апреля.
"С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун", - сказал Эрдоган.
Уже с четверга в Турции междугородние поездки будут разрешены только по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью.
"Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты", - добавил Эрдоган.
Также все учебные заведения, включая садики и университеты, будут закрыты.
"Чтобы процесс приносил желаемые результаты, правила должны строго соблюдаться, и злоупотребление мерами недопустимо", - резюмировал Эрдоган.