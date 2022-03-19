Турция с 1 июля отменяет комендантский час и воскресный локдаун

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране с 1 июля будет снят ряд ограничений, которые были введены для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает газета Hurriyet.
В частности, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.
Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом (более 60 тысяч человек) зафиксировали в Турции в апреле текущего года. Впоследствии власти республики ввели сперва частичные ограничения, а затем локдаун на две недели.
В конце мая Эрдоган объявил о частичном снятии жестких ограничений. Вместо них был введен комендантский час, действующий с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.
Эрдоган также отметил, что Турция "вырвалась в мировые лидеры по темпам вакцинации населения" от COVID-19. Он указал, что в Турции применено более 43 млн доз вакцин от коронавируса.
В частности, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.
Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом (более 60 тысяч человек) зафиксировали в Турции в апреле текущего года. Впоследствии власти республики ввели сперва частичные ограничения, а затем локдаун на две недели.
В конце мая Эрдоган объявил о частичном снятии жестких ограничений. Вместо них был введен комендантский час, действующий с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.
Эрдоган также отметил, что Турция "вырвалась в мировые лидеры по темпам вакцинации населения" от COVID-19. Он указал, что в Турции применено более 43 млн доз вакцин от коронавируса.
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