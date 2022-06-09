Турция против вступления в НАТО Швеции и Финляндии, "пока террористы присутствуют в их парламентах"

"Как вы все знаете, сейчас Швеция является страной, в которой распространяется террористическая организация PKK/YPG/PYD. Даже в их парламентах есть террористы", - сказал Эрдоган.

"Пока эти террористы остаются в парламентах и пока террористические организации продолжают проводить демонстрации с изображениями главарей террористов на улицах Стокгольма, и пока они делают это под защитой шведской полиции, и пока шведское государственное телевидение продолжает транслировать интервью с лидерами террористов, мы не можем сказать им: "Вперед, пожалуйста, присоединяйтесь к НАТО",- добавил турецкий президент.