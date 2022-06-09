Турция против вступления в НАТО Швеции и Финляндии, "пока террористы присутствуют в их парламентах"

Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, "пока террористы присутствуют в их парламентах".
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
То же касается и Финляндии, сказал Эрдоган, отметив, что эта страна также "занимается многими подобными видами деятельности, к сожалению".
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил его в поддержке вступления страны в НАТО до подачи заявки на членство.
Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру членства.
Для этого должна дать согласие любая из 30 стран-членов НАТО. Только Турция выступает против, формально объясняя это позицией Швеции и Финляндии в отношении курдских организаций и турецкой оппозиции и эмбарго на экспорт оружия.
Реальной причиной такой позиции может стать надежда президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил его в поддержке вступления страны в НАТО до подачи заявки на членство.
Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру членства.
Для этого должна дать согласие любая из 30 стран-членов НАТО. Только Турция выступает против, формально объясняя это позицией Швеции и Финляндии в отношении курдских организаций и турецкой оппозиции и эмбарго на экспорт оружия.
Реальной причиной такой позиции может стать надежда президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.
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