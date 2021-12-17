Турция призывала Израиль к «чуткости» по отношению к палестинцам

13:35 09 Декабрь Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов улучшить отношения с Израилем, но страна должна сначала продемонстрировать «более чувствительную» политику в отношении палестинцев.



«Но на данном этапе Израилю необходимо более внимательно относиться к своей политике в отношении Палестины. Он должен проявлять осторожность в отношении Иерусалима и мечети Аль-Акса», - сказал он, имея в виду комплекс на вершине холма, который является священным для евреев и мусульман.

Комментарии турецкого лидера были опубликованы в среду государственным агентством Anadolu и другими турецкими СМИ.



Отношения между Израилем и Турцией, когда-то являвшиеся надежными региональными союзниками, ухудшились на протяжении всего срока пребывания Эрдогана на посту президента, в течение которого турецкий лидер открыто критиковал политику Израиля в отношении палестинцев.



Со своей стороны, Со своей стороны, Израиль недоволен сложившимися отношениями Эрдогана с ХАМАС, группировкой боевиков, контролирующей сектор Газа. Израиль считает ХАМАС террористической группировкой.



Напомним, страны отозвали своих послов в 2010 году после того, как израильские силы штурмовали флотилию, направлявшуюся в Газу с гуманитарной помощью для палестинцев, нарушившей израильскую блокаду. В результате инцидента погибли девять турецких активистов.



Отношения снова испортились в 2018 году после того, как Отношения снова испортились в 2018 году после того, как Турция , возмущенная переносом посольства США в Иерусалим, еще раз отозвала своего посла из Израиля, что побудило Израиль ответить взаимностью.



Однако в знак улучшения отношений Эрдоган недавно провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исааком Херцогом, а также с Нафтали Беннеттом.



Шаги по сближению с Израилем предприняты в то время, когда Турция пытается положить конец своей международной изоляции путем нормализации проблемных отношений с несколькими странами региона, включая Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.