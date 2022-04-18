Турция позаботилась об авиаперевозках россиян: в Анталии появилась специальная авиакомпания

13:10 18 апреля Киев, Украина





Издание AirportHaber отмечает, что необходимость создать авиаперевозчика возникла на фоне войны в Украине. «Решение принято, чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию», — уточняется в публикации.



Российским туроператорам Anex, Pegas и Coral могут предоставить кредиты до 300 млн долларов, чтобы выкупить места на рейсах Southwind.



На балансе у новой турецкой компании — пять самолетов Airbus, которые за год смогут перевозить до одного млн россиян. Еще два миллиона туристов из России возьмут на себя В Анталии появилась авиакомпания Southwind, которая будет работать исключительно на российском направлении. Первые рейсы запланированы на май.Издание AirportHaber отмечает, что необходимость создать авиаперевозчика возникла на фоне войны в Украине. «Решение принято, чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию», — уточняется в публикации.Российским туроператорам Anex, Pegas и Coral могут предоставить кредиты до 300 млн долларов, чтобы выкупить места на рейсах Southwind.На балансе у новой турецкой компании — пять самолетов Airbus, которые за год смогут перевозить до одного млн россиян. Еще два миллиона туристов из России возьмут на себя Turkish Airlines



В начале апреля сообщалось, что отдых в Турции подорожал в два раза по сравнению с прошлогодними расценками. Раньше тур для одного человека стоил от 50 тысяч рублей, сейчас — больше 100 тысяч.