Турция позаботилась об авиаперевозках россиян: в Анталии появилась специальная авиакомпания

В Анталии появилась авиакомпания Southwind, которая будет работать исключительно на российском направлении. Первые рейсы запланированы на май.
Издание AirportHaber отмечает, что необходимость создать авиаперевозчика возникла на фоне войны в Украине. «Решение принято, чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию», — уточняется в публикации.
Российским туроператорам Anex, Pegas и Coral могут предоставить кредиты до 300 млн долларов, чтобы выкупить места на рейсах Southwind.
На балансе у новой турецкой компании — пять самолетов Airbus, которые за год смогут перевозить до одного млн россиян. Еще два миллиона туристов из России возьмут на себя Turkish Airlines.
Издание AirportHaber отмечает, что необходимость создать авиаперевозчика возникла на фоне войны в Украине. «Решение принято, чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию», — уточняется в публикации.
Российским туроператорам Anex, Pegas и Coral могут предоставить кредиты до 300 млн долларов, чтобы выкупить места на рейсах Southwind.
На балансе у новой турецкой компании — пять самолетов Airbus, которые за год смогут перевозить до одного млн россиян. Еще два миллиона туристов из России возьмут на себя Turkish Airlines.
В начале апреля сообщалось, что отдых в Турции подорожал в два раза по сравнению с прошлогодними расценками. Раньше тур для одного человека стоил от 50 тысяч рублей, сейчас — больше 100 тысяч.
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