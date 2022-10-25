Турция получила 28 млрд долларов с неизвестных источников

За пол года Турция получила 28 млрд долларов неизвестного происхождения.
Об этом сообщает издание Financial Times во вторник, 25 октября.
Деньги, обсчитываемые центральным банком как "чистые ошибки и упущения", закрыли 70% дефицита текущего счета платежного баланса Турции, который составляло около 40 млрд долларов.
По словам турецкого министра финансов Нуреддина Небати, основная часть этих денег - неучтенные доходы от туризма. В частности, многим российским туристам пришлось расплачиваться наличными в связи с отключением россии от международных платежных систем из-за санкций.
Другую часть некатегоризированных поступлений он объяснил репатриацией денег из оффшоров, часть из которых также поступала наличными. Он заверил, что все поступления были законными.
Отметим, что платежный баланс Турции базируется на принципах бухгалтерского учета: каждая экономическая операция имеет двойную запись – по кредиту одной статьи и дебету другой (одинаковая по стоимостному объему). Разница между суммой всех кредитных и дебетовых записей показывается в статье "чистые ошибки и упущения". В теории она должна равнятся нулю.
Министерство культуры и туризма Турции сообщило, что россияне составляли около 13% от общего числа иностранных туристов в Турции. Больше было только немцев.
Об этом сообщает издание Financial Times во вторник, 25 октября.
Деньги, обсчитываемые центральным банком как "чистые ошибки и упущения", закрыли 70% дефицита текущего счета платежного баланса Турции, который составляло около 40 млрд долларов.
По словам турецкого министра финансов Нуреддина Небати, основная часть этих денег - неучтенные доходы от туризма. В частности, многим российским туристам пришлось расплачиваться наличными в связи с отключением россии от международных платежных систем из-за санкций.
Другую часть некатегоризированных поступлений он объяснил репатриацией денег из оффшоров, часть из которых также поступала наличными. Он заверил, что все поступления были законными.
Отметим, что платежный баланс Турции базируется на принципах бухгалтерского учета: каждая экономическая операция имеет двойную запись – по кредиту одной статьи и дебету другой (одинаковая по стоимостному объему). Разница между суммой всех кредитных и дебетовых записей показывается в статье "чистые ошибки и упущения". В теории она должна равнятся нулю.
Министерство культуры и туризма Турции сообщило, что россияне составляли около 13% от общего числа иностранных туристов в Турции. Больше было только немцев.
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