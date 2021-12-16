Турция: первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии

14:05 24 Июль Киев, Украина

В Стамбуле в бывшем соборе Святой Софии, который превращен в мечеть, проводится исламская молитва намаз (молитва из стихов Корана - прим.ред.).

Целые сутки, впервые за последние 86 лет, мусульмане будут молиться в соборе Святой Софии, с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля. В ней примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее стало известно, что почти все билеты на первую молитву в Софии были приобретены верующими из разных стран. Для того чтобы молящиеся не видели христианских фресок, изначально предполагалось использовать особый режим освещения. Затем от этой идеи отказались из опасений, что смена светового режима негативно повлияет на состояние фресок, и было решено скрывать их при помощи штор, которые будут опускаться в течение минуты.

Событие уже собрало тысячи мусульман. Внутри, из-за мер безопасности в связи с пандемией, могут находиться не более 500 человек.

Напомним, Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собора Святой Софии статуса музея.



10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.