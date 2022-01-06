Турция отменяет ПЦР-тесты для туристов из 15 стран

10:11 30 Апрель Киев, Украина

Власти Турецкой Республики приняли решение об отмене обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для туристов, прибывающих из ряда стран, с 15 мая.

Об этом со ссылкой на информационную записку, которую от властей страны получили туристические агентства, сообщает турецкое издание soL haber.



Генеральный директор по здравоохранению Министерства здравоохранения Турции Фатих Кара попросил Министерство внутренних дел страны не требовать ПЦР-теста при въезде в Турцию из 15 стран с 15 мая. В информационной записке, направленной туристическим агентствам через неделю после этого запроса, было сообщено, что тест ПЦР не будет требоваться от пассажиров, прибывающих в Турцию из 15 стран.

"С 15 мая 2021 года у людей, которые приезжают в Турцию из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, ПЦР-тест не будет запрашиваться при прибытии", - говорится в информационной записке.

О новых правилах, которые будут действовать с 15 мая, сообщили в том числе и в турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines.



Такие нововведения позволят путешественникам экономить около тысячи гривен при осуществлении поездки.



На данный же момент все пассажиры, направляющиеся в Турцию, должны предъявить отрицательный результат теста ПЦР, который был проведен в течение последних 72 часов до вылета их рейса в Турцию.