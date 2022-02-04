Турция отменяет ПЦР-тесты для пассажиров из Украины и ряда стран

14:50 13 Май Киев, Украина

Минздрав Турции снял требования по ПЦР-тестам для авиапассажиров из Украины, вне зависимости от их гражданства.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в четверг, 13 мая.

"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, – дает первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, следуя безопасности норм, хотя бы частично возвращаться к привычным когда реалий – этим стоит пользоваться", – прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно с турецким сообщением авиаперсоналу (NOTAM) по рейсам в Турцию решение вступит в силу 15 мая 2021 в 00:00 по киевскому времени.



Отмена ПЦР-тестирования также касается пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Путешественники из других стран, которые следуют в Турцию, по-прежнему должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента вылета должно пройти не более 72 часов.