Турция обвинила россию в умышленном затягивании войны

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что из-за постоянных обстрелов российской армии война в Украине затягивается. Об этом сообщает CNN Turk.

Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к кремлевскому диктатору Владимиру путину именно потому, что обстрелы ведет российская армия.

"В основном это российские бомбардировки, которые затягивают эту войну и усложняют какие-либо переговоры. По крайней мере, какое-то одностороннее прекращение огня означало бы, что россия остановится, а затем и Украина, и это то, к чему наш президент вчера призвал двух лидеров. Мы можем добиться локального прекращения огня", – заявил Калин.

Он отметил, что для начала переговоров украинцы должны увидеть определенные шаги от кремлевского режима.

"Это может быть российский план вывода войск с территории Украины и обмен пленными, Запорожская АЭС, продление зернового соглашения. Это то, на чем стоит сосредоточиться. Иначе я думаю, что 2023 будет тяжелее, если мы позволим этой войне продолжаться", - заявил Калин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. Эрдоган также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Российский диктатор Владимир путин 5 января "поручил" министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу "ввести режим прекращения огня" "по всей линии боевого столкновения" в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 января подчеркнул, что слова россии о «прекращении огня» оказались лживыми — оккупанты продолжали обстрелы и удары по украинским городам. В результате обстрела россиянами Бахмута 6 января погибли двое гражданских, еще 13 человек получили ранения.