Турция обвинила россию в умышленном затягивании войны

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что из-за постоянных обстрелов российской армии война в Украине затягивается. Об этом сообщает CNN Turk.
Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к кремлевскому диктатору Владимиру путину именно потому, что обстрелы ведет российская армия.
Он отметил, что для начала переговоров украинцы должны увидеть определенные шаги от кремлевского режима.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. Эрдоган также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Российский диктатор Владимир путин 5 января "поручил" министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу "ввести режим прекращения огня" "по всей линии боевого столкновения" в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 января подчеркнул, что слова россии о «прекращении огня» оказались лживыми — оккупанты продолжали обстрелы и удары по украинским городам. В результате обстрела россиянами Бахмута 6 января погибли двое гражданских, еще 13 человек получили ранения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии