Турция не считает ХАМАС террористами и готова стать гарантом для Палестины - Эрдоган

14:31 25 октября Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией и выразил готовность Турции стать государством-гарантом для Палестины.

Об этом он сказал на пресс-конференции.



Эрдоган также заявил, что у Турции нет проблем с Израилем.

"У нас нет проблем с государством Израиль , но мы никогда не одобряли зверства, совершенные Израилем, и их стиль действовать как организация, а не государство. И мы не будем этого делать", - сказал он.

По словам президента Турции, почти половина погибших во время атак Израиля на Газу — это дети.

"Остальные – их матери и пожилые люди. Одного этого достаточно, чтобы показать, что была жестокость. Вы не можете найти другую армию, которая поджигает больницы, храмы и рынки и продолжает эту бесчеловечную деятельность. ХАМАС — это не террористическая организация, а группа освободителей" и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что планировал поездку в Израиль, но теперь отменил ее.

"Однажды я пожал руку человеку по имени Нетаньяху. У нас были благие намерения, но они нас обидели. У нас был проект поездки в Израиль, его отменили, мы не поедем. Я предлагаю всем другим странам с умом и совестью оказывать давление на правительство Нетаньяху, чтобы государство Израиль пришло в себя", — сказал президент Турции.

Эрдоган предложил создать Международную палестино-израильскую мирную конференцию

"Турция на фоне нынешней эскалации выступает с идеей создания системы стран-гарантов для Палестины и Израиля, Анкара готова стать таким гарантом для палестинской стороны. Мы приглашаем страны, желающие рассмотреть наше предложение. Мы предлагаем организовать Международную палестино-израильскую мирную конференцию, которой примут участие все влиятельные стороны региона", - сказал он.

По словам Эрдогана, прежде всего, все стороны должны "отвести руки от курка и немедленно объявить прекращение огня".

"Никто не воспринимает серьезную структуру, которая пренебрегает жестоким убийством детей. Мы глубоко расстроены тем, что ООН теперь имеет репутацию организации бессилия", — сказал президент Турции.

Он также отметил, что Анкара передала пострадавшим в Газе гуманитарную помощь.