Турция не считает ХАМАС террористами и готова стать гарантом для Палестины - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС
террористической организацией и выразил готовность Турции стать государством-гарантом для Палестины.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
Эрдоган также заявил, что у Турции нет проблем с Израилем.
"У нас нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не одобряли зверства, совершенные Израилем, и их стиль действовать как организация, а не государство. И мы не будем этого делать",
- сказал он.
По словам президента Турции, почти половина погибших во время атак Израиля на Газу — это дети.
"Остальные – их матери и пожилые люди. Одного этого достаточно, чтобы показать, что была жестокость. Вы не можете найти другую армию, которая поджигает больницы, храмы и рынки и продолжает эту бесчеловечную деятельность. ХАМАС — это не террористическая организация, а группа освободителей" и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что планировал поездку в Израиль, но теперь отменил ее.
"Однажды я пожал руку человеку по имени Нетаньяху. У нас были благие намерения, но они нас обидели. У нас был проект поездки в Израиль, его отменили, мы не поедем. Я предлагаю всем другим странам с умом и совестью оказывать давление на правительство Нетаньяху, чтобы государство Израиль пришло в себя", — сказал президент Турции.
Эрдоган предложил создать Международную палестино-израильскую мирную конференцию
"Турция на фоне нынешней эскалации выступает с идеей создания системы стран-гарантов для Палестины и Израиля, Анкара готова стать таким гарантом для палестинской стороны. Мы приглашаем страны, желающие рассмотреть наше предложение. Мы предлагаем организовать Международную палестино-израильскую мирную конференцию, которой примут участие все влиятельные стороны региона", - сказал он.
По словам Эрдогана, прежде всего, все стороны должны "отвести руки от курка и немедленно объявить прекращение огня".
"Никто не воспринимает серьезную структуру, которая пренебрегает жестоким убийством детей. Мы глубоко расстроены тем, что ООН теперь имеет репутацию организации бессилия", — сказал президент Турции.
Он также отметил, что Анкара передала пострадавшим в Газе гуманитарную помощь.
"С 7 октября мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить эскалации кризиса. Мы отправили 8 самолетов, полных гуманитарной помощи, чтобы удовлетворить потребности народа Газы. Мы отправили 25 наших бойцов в Египет для лечения раненых", - сказал Эрдоган.
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