После девяти месяцев ожидания Тихоокеанский флот россии возвращается в пункт базирования из-за запрета Турции на вход в Черное море.
Военным судам пришлось возвращаться в порт базирования во Владивостоке, сообщил руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
По его данным, ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» стояли в Средиземном море со 2 февраля и готовились зайти в Черное море, чтобы совершать атаки на украинскую территорию. Однако Анкара так и не позволила им сделать это. В воскресенье, 6 ноября, оба корабля были замечены шипспотеррами в Сингапурском проливе, через который они возвращаются во Владивосток.
За две недели до начала войны в Украине Турция впустила в Черное море шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота россии – «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Минобороны рф заявляло, что они прибыли для проведения учений, назначенных перед самым вторжением – с 13 по 19 февраля.
Уже тогда российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предупреждал, что это финальный сигнал перед высадкой российского десанта в Одессе. На текущий момент, по данным ВСУ, в Черном море нет российских носителей ракет. Вся группировка российского флота состоит из 7 боевых кораблей без ракетоносителей. Они выходят на дежурство по три корабля.
За две недели до начала войны в Украине Турция впустила в Черное море шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота россии – «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Минобороны рф заявляло, что они прибыли для проведения учений, назначенных перед самым вторжением – с 13 по 19 февраля.
Уже тогда российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предупреждал, что это финальный сигнал перед высадкой российского десанта в Одессе. На текущий момент, по данным ВСУ, в Черном море нет российских носителей ракет. Вся группировка российского флота состоит из 7 боевых кораблей без ракетоносителей. Они выходят на дежурство по три корабля.
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