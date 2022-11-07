Турция не пустила российские военные корабли в Черное море

12:33 07 ноября Киев, Украина

После девяти месяцев ожидания Тихоокеанский флот россии возвращается в пункт базирования из-за запрета Турции на вход в Черное море.

Военным судам пришлось возвращаться в порт базирования во Владивостоке, сообщил руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

«Видите буквы "Z" и "V" на трубах? Это, как в старом анекдоте: "Не пригодилось". И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали», – отметил Клименко.

По его данным, ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» стояли в Средиземном море со 2 февраля и готовились зайти в Черное море, чтобы совершать атаки на украинскую территорию. Однако Анкара так и не позволила им сделать это. В воскресенье, 6 ноября, оба корабля были замечены шипспотеррами в Сингапурском проливе, через который они возвращаются во Владивосток.



За две недели до начала войны в Украине Турция впустила в Черное море шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота россии – «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Минобороны рф заявляло, что они прибыли для проведения учений, назначенных перед самым вторжением – с 13 по 19 февраля.



Уже тогда российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предупреждал, что это финальный сигнал перед высадкой российского десанта в Одессе. На текущий момент, по данным ВСУ, в Черном море нет российских носителей ракет. Вся группировка российского флота состоит из 7 боевых кораблей без ракетоносителей. Они выходят на дежурство по три корабля.