Турция не будет обслуживать подсанкционные самолеты из рф, беларуси и ирана

Турецкая компания Havas, крупнейший оператор по наземному обслуживанию самолетов, предупредила авиаперевозчиков, что не сможет обслуживать самолеты из россии, беларуси и ирана.
Об этом пишет турецкое профильное издание Haber Aero. Речь идет о самолетах американского и европейского производства, в частности Boeing и Airbus.
Havas направила письмо авиакомпаниям еще в декабре 2022 года. В нем говорится, что самолеты подпадают под ограничения Министерства торговли США, которые были введены в феврале 2022 года из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.
Поэтому Havas советует планировать полеты в Турцию только на самолетах, содержащих не более 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.
В список попало более 170 воздушных судов российских авиакомпаний, семь из которых белорусские и четыре иранские. Среди владельцев Аэрофлота, грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, Победа, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind, Yamal, Azur Air, I Fly, Pegas Fly.
В списке также белорусские Belavia и иранские Iran Air и Mahan Airlines.
В письме Havas также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, принадлежащие российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
Об этом пишет турецкое профильное издание Haber Aero. Речь идет о самолетах американского и европейского производства, в частности Boeing и Airbus.
Havas направила письмо авиакомпаниям еще в декабре 2022 года. В нем говорится, что самолеты подпадают под ограничения Министерства торговли США, которые были введены в феврале 2022 года из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.
Поэтому Havas советует планировать полеты в Турцию только на самолетах, содержащих не более 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.
В список попало более 170 воздушных судов российских авиакомпаний, семь из которых белорусские и четыре иранские. Среди владельцев Аэрофлота, грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, Победа, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind, Yamal, Azur Air, I Fly, Pegas Fly.
В списке также белорусские Belavia и иранские Iran Air и Mahan Airlines.
В письме Havas также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, принадлежащие российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
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