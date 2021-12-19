Турция наращивает объемы продажи оружия в страны Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган укрепляет оборонные связи с африканскими странами в преддверии крупного собрания лидеров африканского континента в Стамбуле.
В эту пятницу пройдет двухдневный саммит партнерства Турция-Африка. Следующим этапом этих быстро развивающихся отношений станет укрепление безопасности африканских регионов, стремящихся скупать военную технику по более низким ценам.
Лидеры и высшие министры из 39 стран, в том числе 13 президентов, подтвердили свое присутствие на саммите.
У Анкары уже есть военная база в Сомали, а Марокко. А Тунис в сентябре получил свою первую поставку турецких боевых дронов.
В августе Турция также подписала обязательство о военном сотрудничестве с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), раньше Россия была доминирующим игроком на африканском рынке вооружений, на ее долю приходилось 49% импорта континента в период с 2015 по 2019 год.
Но последние годы сильно вырос интерес к турецкому оружию.
Самым большим спросом сегодня пользуется модель TB2 Bayraktar. Дроны производятся частной компанией Baykar, которой управляет один из зятей Эрдогана.
По оценкам ООН, наиболее пристальное внимание уделяется связям Турции с Эфиопией, где в результате жестокого конфликта погибли тысячи людей, было перемещено более двух миллионов человек и сотни тысяч оказались в условиях голода.
Западный источник сообщил, что в начале этого года Турция отправила неизвестное количество боевых дронов в поддержку кампании Абия, но с тех пор Анкара побоялась международного давления и прекратила продажи.
«Эфиопия может покупать эти дроны у кого угодно», - заявил в октябре официальный представитель министерства иностранных дел Турции, не подтвердив и не опровергнув факт продажи.
Официальные турецкие данные не раскрывают детали продаж военной продукции в отдельные страны, а только дают общую сумму продаж за каждый месяц. Известно, что за последний год они резко выросли.
Согласно данным, опубликованным Ассамблеей турецких экспортеров, турецкий оборонный и авиационный экспорт в Эфиопию вырос до 94,6 миллиона долларов в период с января по ноябрь с примерно 235 000 долларов за тот же период прошлого года.
Продажи в Анголу, Чад и Марокко испытали аналогичный скачок.
В эту пятницу пройдет двухдневный саммит партнерства Турция-Африка. Следующим этапом этих быстро развивающихся отношений станет укрепление безопасности африканских регионов, стремящихся скупать военную технику по более низким ценам.
Лидеры и высшие министры из 39 стран, в том числе 13 президентов, подтвердили свое присутствие на саммите.
У Анкары уже есть военная база в Сомали, а Марокко. А Тунис в сентябре получил свою первую поставку турецких боевых дронов.
В августе Турция также подписала обязательство о военном сотрудничестве с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), раньше Россия была доминирующим игроком на африканском рынке вооружений, на ее долю приходилось 49% импорта континента в период с 2015 по 2019 год.
Но последние годы сильно вырос интерес к турецкому оружию.
Самым большим спросом сегодня пользуется модель TB2 Bayraktar. Дроны производятся частной компанией Baykar, которой управляет один из зятей Эрдогана.
По оценкам ООН, наиболее пристальное внимание уделяется связям Турции с Эфиопией, где в результате жестокого конфликта погибли тысячи людей, было перемещено более двух миллионов человек и сотни тысяч оказались в условиях голода.
Западный источник сообщил, что в начале этого года Турция отправила неизвестное количество боевых дронов в поддержку кампании Абия, но с тех пор Анкара побоялась международного давления и прекратила продажи.
«Эфиопия может покупать эти дроны у кого угодно», - заявил в октябре официальный представитель министерства иностранных дел Турции, не подтвердив и не опровергнув факт продажи.
Официальные турецкие данные не раскрывают детали продаж военной продукции в отдельные страны, а только дают общую сумму продаж за каждый месяц. Известно, что за последний год они резко выросли.
Согласно данным, опубликованным Ассамблеей турецких экспортеров, турецкий оборонный и авиационный экспорт в Эфиопию вырос до 94,6 миллиона долларов в период с января по ноябрь с примерно 235 000 долларов за тот же период прошлого года.
Продажи в Анголу, Чад и Марокко испытали аналогичный скачок.
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