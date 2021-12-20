Турция намерена стабилизировать отношения с Египтом, Израилем и ОАЭ

07:26 30 Ноябрь Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении улучшить отношения с Египтом и Израилем, отметив, что предприймет все необходимые для этого меры как и в случае с ОАЭ



Связи между Турцией и ОАЭ были натянутыми по региональным вопросам, но визит наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида в Анкару на прошлой неделе позволил стабилизировать эти отношения, поскольку страны закрыли многомиллиардные инвестиции.



«Подобно тому, как был сделан шаг между нами и Объединенными Арабскими Эмиратами, мы предпримем аналогичные шаги с другими», - сказал Эрдоган турецким репортерам на борту своего самолета, возвращающегося из поездки в Туркменистан на выходных, сообщает телеканал НТВ.



Он предположил, что послов Турции могут отправить обратно в Египет и Израиль, и сказал, что планирует ответный визит в ОАЭ в феврале.



«Теперь, когда мы приняли решение, мы, конечно, сможем назначать послов в рамках определенного графика», - сказал Эрдоган, не указав сроков.



Напомним, Напомним, Турция и Египет разорвали отношения после свержения в 2013 году экс-исламистского президента Мохамеда Морси, которого поддерживал Эрдоган. Они выслали своих послов и ухудшили отношения в 2013 году.



В 2018 году Турция распорядилась отозвать посла Израиля в связи с убийством протестующих на границе с сектором Газа.



Ранее в этом году Турция стремилась к сближению с Египтом, несмотря на поддержку противоборствующих сторон в конфликте в Ливии.



В марте Анкара заявила, что установила свои первые дипломатические контакты с Каиром с 2013 года, а министр иностранных дел Турции в апреле возвестил о «новой эре» в отношениях с Египтом.



Две страны снова провели переговоры в сентябре, поскольку продолжались усилия по нормализации их отношений без значительного прогресса.



Первый визит на высоком уровне ОАЭ в Турцию с 2012 года в прошлую среду привел к объявлению о создании фонда для инвестиций в Турцию в размере 10 миллиардов долларов (8,86 миллиарда евро) на следующий день после обвала турецкой лиры на фоне неспокойного для экономики периода.