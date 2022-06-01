Турция начала спецоперацию на севере Сирии

16:39 01 июня Киев, Украина

Новую антитеррористическую операцию проведет Турция на севере Сирии.

Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган , сообщает Анадолу в среду, 1 июня.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что после этого последуют и новые фазы по зачистке других приграничных районов с Турцией.

"Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?", – добавил президент.

Ранее Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ. В Анкаре заявляют, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса Демократические силы Сирии).