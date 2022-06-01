Турция начала спецоперацию на севере Сирии

Новую антитеррористическую операцию проведет Турция на севере Сирии.
Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу в среду, 1 июня.
Он добавил, что после этого последуют и новые фазы по зачистке других приграничных районов с Турцией.
Ранее Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ. В Анкаре заявляют, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса Демократические силы Сирии).
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