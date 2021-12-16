Турция начала поиски газа и нефти

Исследования в Черном море на территории Турции выявили запасы газа, на перспективном участке начаты буровые работы. Для того чтобы нефтегазовое буровое судно Fatih смогло добраться до места работ, под подвесными мостами на Босфоре, пришлось произвести демонтаж буровой вышки и установить ее обратно в порту Трабзон.
Об этой новости Турции заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
26 июня Fatih отправился на буровую миссию в регионе из северного турецкого города Трабзон после завершения монтажных работ.
Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.
Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.
Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.
Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии