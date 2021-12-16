Турция начала поиски газа и нефти

16:01 20 Июль Киев, Украина

Исследования в Черном море на территории Турции выявили запасы газа , на перспективном участке начаты буровые работы. Для того чтобы нефтегазовое буровое судно Fatih смогло добраться до места работ, под подвесными мостами на Босфоре, пришлось произвести демонтаж буровой вышки и установить ее обратно в порту Трабзон.

Об этой новости Турции заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Мы будем обыскивать каждый квадратный метр наших морей для энергетической независимости Турции. Если они там есть (нефть и газ, - ред.), мы обязательно найдем", - заявил Донмез.

26 июня Fatih отправился на буровую миссию в регионе из северного турецкого города Трабзон после завершения монтажных работ.



Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.



Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.