Турция может закрыть границы для туристов из-за COVID

20:14 19 июля Киев, Украина

Власти Турции не исключают возможности закрытия границ для туристов, это связано со стремительным ростом случаев заболевания коронавирусом штамма “Дельта” в стране.

Об этом заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

Количество заболевших штаммом “Дельта”достигло 750 человек. Как заявил Эрсой, власти не исключают закрытия границ для туристов, однако, пока такой вопрос не стоит на повестке.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой.

По его словам, в 2021 году Турция намерена принять 25 млн туристов, что повлияет на бюджет страны, который может увеличиться на 20 млрд долларов.



Напомним, 29 июня власти Турции заявили, что приостановят прямое авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса.