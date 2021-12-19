Турция может попасть под санкции из-за невыполнения требований ЕСПЧ

17:14 03 Декабрь Киев, Украина

Совет Европы (СЕ) второй раз в истории инициировал "производство о нарушении" из-за невыполнения страной-членом решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Фигурантом стала Турция, которая, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывается освободить активиста и филантропа Османа Кавала, сообщается в пятницу, 3 декабря, на официальной странице СЕ.



В 2019 году ЕСПЧ признал арест Кавалы политически мотивированным и призвал Анкару немедленно освободить бизнесмена. Согласно статье 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод страны-члены Совета Европы обязаны выполнять решения ЕСПЧ, однако Турция игнорирует многочисленные обращения.



Решение о начале дисциплинарной процедуры принято после того, как на прошлой неделе турецкий суд продлил пребывание активиста за решеткой после четырех лет тюрьмы без вынесения обвинительного приговора по подозрению в попытке государственного переворота в 2016 году.



Комитет министров СЕ обратится за рассмотрением дела в Европейский суд по правам человека 2 февраля 2022 года. Согласно процедуре, у Анкары есть шесть недель для предоставления своих аргументов.



Если ЕСПЧ удовлетворит обращение, Турцию будут ждать санкции. Ей могут грозить лишение права голоса или даже исключение из Совета Европы.



Турция в свою очередь призывает СЕ воздержаться от продолжения процедуры, которую считает вмешательством в ее судебную систему.



Напомним, 64-летний предприниматель Осман Кавали обвиняется в финансировании антиправительственных протестов в Турции в 2013 году и содержали под стражей. В 2020 году его уволили по этому делу, однако сразу же арестовали по обвинению в попытке государственного переворота в 2016 году.