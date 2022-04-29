Турция: лесные пожары подобрались к городам

18:04 28 июля Киев, Украина

В турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар , под действием ветра за короткое время огонь добрался до окрестных городов.



Об этом сообщает Anadolu.



Пожар достиг поселка Манавгат. После того, как пламя достигло центра города, было эвакуировано 3 квартала. Местные власти уже назвали происшествие самым сильным пожаром в истории региона.





Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что пожар так и не получается локализировать. Пострадало множество домов и предприятий. Весь трафик в регионе заблокирован, пожар тушат и с помощью авиации. Пожарным экипажам помогают и простые люди, пытаясь тушить пламя из бутылок с водой. Пожар начался недалеко от поселка Манавгат в лесной зоне, под действием ветра распространился в сторону населенных пунктов. Пламя практически достигло заправочных станций на шоссе Анталия -Аланья. Экипажи изо всех сил стараются не допустить пожара на АЗС.Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что пожар так и не получается локализировать. Пострадало множество домов и предприятий. Весь трафик в регионе заблокирован, пожар тушат и с помощью авиации. Пожарным экипажам помогают и простые люди, пытаясь тушить пламя из бутылок с водой.

Информации о пострадавших на данный момент нет, как и о судьбе украинцев, находящихся на курорте.

К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.