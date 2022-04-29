Турция: лесные пожары подобрались к городам

В турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар, под действием ветра за короткое время огонь добрался до окрестных городов.
Об этом сообщает Anadolu.
Пожар достиг поселка Манавгат. После того, как пламя достигло центра города, было эвакуировано 3 квартала. Местные власти уже назвали происшествие самым сильным пожаром в истории региона.
Пожар начался недалеко от поселка Манавгат в лесной зоне, под действием ветра распространился в сторону населенных пунктов. Пламя практически достигло заправочных станций на шоссе Анталия-Аланья. Экипажи изо всех сил стараются не допустить пожара на АЗС.
Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что пожар так и не получается локализировать. Пострадало множество домов и предприятий. Весь трафик в регионе заблокирован, пожар тушат и с помощью авиации. Пожарным экипажам помогают и простые люди, пытаясь тушить пламя из бутылок с водой.
Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что пожар так и не получается локализировать. Пострадало множество домов и предприятий. Весь трафик в регионе заблокирован, пожар тушат и с помощью авиации. Пожарным экипажам помогают и простые люди, пытаясь тушить пламя из бутылок с водой.
Информации о пострадавших на данный момент нет, как и о судьбе украинцев, находящихся на курорте.
К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
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