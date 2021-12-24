Турция и Катар обсудят с талибами планы в отношении аэропорта в Кабуле

09:25 24 Декабрь Киев, Украина

Совместная делегация Турции и Катара отправляется в Афганистан, чтобы обсудить планы в отношении управления международным аэропортом Кабула.

Об этом сообщило государственное информационное агентство Турции.



Агентство Anadolu сообщило, что официальные лица Турции и Катара встретились на этой неделе в Дохе для согласования деталей.



В ходе переговоров члены совместной делегации получат информацию о «запросах и ожиданиях» самого Афганистана.



Член НАТО Член НАТО Турция , имеющая исторические и культурные связи с Афганистаном, управляла и защищала аэропорт Кабула в течение шести лет, пока США и другие силы НАТО не покинули Афганистан после захвата власти талибами.



Турция давно выразила готовность и дальше управлять аэропортом, который является главными воротами в Афганистан и жизненно важным доступом для гуманитарной помощи.



Турция - близкий союзник Катара, который играет ключевую роль в отношениях с талибами. В стране в течение нескольких месяцев проходили мирные переговоры между США и Талибаном.

Турция и Катар сыграли решающую роль в эвакуации граждан США и других стран из Афганистана. Примерно половина людей, покинувших страну, прошли через Катар.