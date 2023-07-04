Турция и Египет подняли уровень дипотношений до уровня посольств

Дипломатические отношения между Турцией и Египтом подняты до уровня посольств, что означает полное восстановление дипотношений.
Каир объявил о назначении Амра аль-Хамами своим послом в Анкаре, а Турция предложила кандидатуру Салиха Мутлу Шена на должность посла в Каире.
Таким образом страны работают над обновлением дипотношений между Каиром и Анкарой и укреплением сотрудничества в интересах народов Турции и Египта, заявили в египетском МИДе.
Отметим, что отношения между странами ухудшились десятилетие назад после столкновений в Египте, произошедших на фоне свержения президента Мухаммеда Мурси. В то время Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, осудил действия военных африканской страны, и в результате обе страны отозвали своих послов.
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