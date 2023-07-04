Турция и Египет подняли уровень дипотношений до уровня посольств

16:07 04 июля Киев, Украина

Дипломатические отношения между Турцией и Египтом подняты до уровня посольств, что означает полное восстановление дипотношений.

"Этот шаг направлен на нормализацию отношений между двумя странами и отражает взаимное желание развивать двусторонние отношения в соответствии с интересами турецкого и египетского народов", - говорится в заявлении.

Каир объявил о назначении Амра аль-Хамами своим послом в Анкаре, а Турция предложила кандидатуру Салиха Мутлу Шена на должность посла в Каире.



Таким образом страны работают над обновлением дипотношений между Каиром и Анкарой и укреплением сотрудничества в интересах народов Турции и Египта, заявили в египетском МИДе.



Отметим, что отношения между странами ухудшились десятилетие назад после столкновений в Египте, произошедших на фоне свержения президента Мухаммеда Мурси. В то время Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, осудил действия военных африканской страны, и в результате обе страны отозвали своих послов.