Турция готовится начать военную операцию в Сирии после ухода войск рф

14:22 24 мая Киев, Украина

После переброски российский войск из Сирии в Украину, Турция анонсировала военную операцию в Сирии. Целью операции будет установление 30-километровой «зоны безопасности» в приграничной зоне.

Об этом сообщил на заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Эрдоган.



Кампания — третья по счету с момента ввода в Сирию российских сил, — будет направлена против Сирийских демократических сил (SDF) и, по словам Эрдогана, начнется 26 мая — после того, как военные и разведка завершат подготовку.

«Главной целью станут зоны, из которых осуществляются атаки на нашу страну», — заявил Эрдоган (его цитирует Daily Sabah).

Турция наряду с Ираном и россией является страной-гарантом «астанинского процесса» — мирных переговоров, которые призваны положить конец продолжающейся почти 10 лет гражданской войне.



Но российские силы покидают Сирию и направляются в Донбасс, сдавая военные базы и аэродромы иранскому Корпусу стражей исламской революции. Тегеран, в свою очередь, направляет в Сирию дополнительные войска и технику, включая дроны и баллистические ракеты, пишет Arab News.



Война в Украине, принесшая российской армии многотысячные потери, изменила баланс сил в Сирии в пользу Турции, говорит Арон Лунд, научный сотрудник Century Foundation в Нью-Йорке.

«В конечном итоге это может привести к дестабилизации замороженной ситуации, хотя и не обязательно выльется в конфликт», — рассуждает он. Москва и Анкара могут пойти на размен уступками, чтобы избежать возобновления войны в Идлибе.

Уход россии повысит зависимость режима Башара Асада от Ирана, говорит исследователь Al-Sharq Strategic Research Мехмет Эмин Ченгиз.