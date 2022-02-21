Турция готова оказать военную помощь Азербайджану

14:56 29 Сентябрь Киев, Украина

Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказать дипломатическую и военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией. Глава МИД Турции

"Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - подчеркнул министр.

По словам Чавушоглу, выход из тупика в ситуации с Нагорным Карабахом заключается в "уходе Армении с оккупированных территорий".



28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть Нагорный Карабах и заявил, что "незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе".

Ранее на всей территории Азербайджана было введено военное положение.