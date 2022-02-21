Турция готова оказать военную помощь Азербайджану

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказать дипломатическую и военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией.
По словам Чавушоглу, выход из тупика в ситуации с Нагорным Карабахом заключается в "уходе Армении с оккупированных территорий".
28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть Нагорный Карабах и заявил, что "незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе".
Ранее на всей территории Азербайджана было введено военное положение.
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