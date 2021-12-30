Турция: еще один древний православный монастырь превратят в мечеть

21:25 21 Август Киев, Украина

Власти Турции намерены сделать мечеть из византийской церкви Христа Спасителя в Полях.

Соответствующий указ президента Турции Реджела Эрдогана, который направлен на реализацию этого решения, был опубликован в правительственной газете 20 августа 2020 года.



К решению превратить древний православный монастырь в мечеть Госсовет Турции пришел еще в 2019 году, но до настоящего времени этим вопросом никто не занимался. Однако после того как Эндоган издал указ, было решено, что "процедуры преобразования будут продвигаться быстро, как это было в случае с собором Святой Софии", отметили ответственные лица.





Стоит отметить, что знаменитые фрески монастыря Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре в Стамбуле – одного из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов – после превращения в мечеть будут закрыты.

Монастырь Хора построили в 534 году. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. В 1511 году, после завоевания Константинополя, храм был преобразован в мечеть Кахрие и в этом качестве просуществовал 434 года.