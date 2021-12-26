Турция будет добывать газ в Черном море

Согласно исследованиям, проведенным турецкими специалистами в Черном море у пересечения границ Румынии и Болгарии с водоемами Турции, обнаружены месторождения газа.

По сведениям Habertürk буровое судно «Фатих» проводит работы на участке «Дунай-1», где могут находиться одно или несколько месторождений. До этого «Барбарос Хайреттин Паша» нашло большие залежи газа на западе Черного моря.

Власти Турции данные не подтверждают.

Недавно мы писали, что в течение первой недели после того, как в Украине открыли рынок газа, появилась дюжина компаний, каждая из которых готова осуществлять поставки голубого топлива населению. Четыре из них уже продают газ украинцам, еще восемь готовы начать это делать в ближайшее время. Представители компаний готовы обнародовать тарифы для населения.

Также мы писали о том, что в подземных хранилищах газа в Украине скопилось более 24 млрд кубометров газа. Такие сведения дали в АО «Укртрансгаз» по состоянию на 17 августа текущего года. Предыдущую отметку делали за 9 дней до этого, и это было 23 млрд кубометров.