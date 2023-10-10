Турция, Болгария и Румыния могут создать миссию по разминированию Черного моря

17:50 10 октября Киев, Украина

Турция, Румыния и Болгария (страны-члены НАТО) планируют объединить силы для обезвреживания мин, попавших в Черное море из-за войны россии против Украины.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на двух неназванных должностных лиц.



По словам собеседников издания, эти три страны-члена Североатлантического альянса провели закрытые переговоры и все еще прорабатывают детали, но могут создать такое подразделение уже в следующем месяце.



Отмечается, что новые силы должны быть мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО. Одна из целей миссии – показать, что эти три страны способны решить проблему самостоятельно.



С начала войны рф против Украины союзники по НАТО усилили наблюдение и разведку в Черном море, но не морскую активность. Со своей стороны, Турция ссылается на международное соглашение, разрешающее проход военных кораблей, принадлежащих только прибрежным государствам Черного моря, а не другим странам, включая союзников по Альянсу, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

"Операция по разминированию не связана с деятельностью НАТО, а эти объединенные силы по разминированию моря станут первыми общими усилиями членов Альянса в Черном море с начала полномасштабного вторжения россии", — говорится в статье.

Война россии против Украины все больше угрожает транспортировке зерна через Черное море. Обе страны являются крупными производителями зерна, в то же время рф пытается нанести ущерб украинскому экспорту, в то время как доля российской нефти проходит через судоходные пути. Более двух месяцев этого года россия препятствовала коммерческому судоходству, объявив о проведении военных учений, которые сделают части болгарских и турецких исключительных экономических зон опасными для судоходства.