Турция близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО

18:37 03 февраля Киев, Украина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов согласиться с тем, что шагов, предпринятых Хельсинки для решения проблем безопасности, было достаточно, чтобы ратифицировать членство страны в альянсе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, это объявление может быть сделано до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта в преддверии выборов, намеченных на май.

«Ратифицировать договор должны две страны, Турция и Венгрия. Мы ждем, чтобы они как можно скорее ратифицировали наши заявки», — напомнила в четверг премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Государства — члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны присоединятся к НАТО, как только все государства — члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Турция заблокировала процесс вступления. Анкара требует от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых Турцией в терроризме.



Марин также отметила, что ей не нравятся дебаты, в которых Швеция, которая подавала заявку вместе с Финляндией, рассматривается как проблема.



Отношения между Турцией и Швецией ухудшились в последние недели после того, как ультраправый активист публично сжег копию Корана. Эрдоган заявил после этого, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в альянс. Выступая перед турецкой молодежью, он сказал, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Турция может допустить Финляндию в НАТО, «если Финляндия не совершит ту же ошибку, что и Швеция», заявил он.



Жесткая позиция Эрдогана в отношении Швеции может стать толчком к консолидации поддержки его консервативно и националистически настроенных избирателей на предстоящих выборах.