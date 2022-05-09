Турция: автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть жертвы

11:31 06 августа Киев, Украина

Второе за неделю смертельное ДТП произошло в Турции, автобус с 50 пассажирами врезался в прицеп грузовика, в результате аварии 9 человек погибли.

Об этом сообщает издание Haberler.

Авария произошла в районе населенного пункта Сома в провинции Маниса, когда пассажирский автобус, который двигался по маршруту Стамбул-Измир, врезался в прицеп грузовика. В результате столкновения 9 человек погибли, 30 были ранены», - говорится в сообщении.

Из числа смертельно пострадавших шестеро умерли на месте, трое - от полученных травм в больнице Сомы, куда они были доставлены.



Всего в автобусе на момент аварии было 50 человек, трое из которых - два водителя и стюард.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.