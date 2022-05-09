Турция: автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть жертвы

Второе за неделю смертельное ДТП произошло в Турции, автобус с 50 пассажирами врезался в прицеп грузовика, в результате аварии 9 человек погибли.
Об этом сообщает издание Haberler.
Из числа смертельно пострадавших шестеро умерли на месте, трое - от полученных травм в больнице Сомы, куда они были доставлены.
Всего в автобусе на момент аварии было 50 человек, трое из которых - два водителя и стюард.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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