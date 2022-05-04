Турция: автобус, перевозивший туристов из РФ, попал в ДТП

08:01 03 августа Киев, Украина

Автобус с 22 российскими туристами, следовавший в аэропорт Антальи, попал в ДТП. В аварии погибли четыре человека, 17 травмированы.

Об этом сообщает издание CNN Turk.

"Авария произошла на трассе D-400. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу и перевернулось. В результате ДТП четыре человека погибли, а еще 16 получили травмы", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницы, им оказали медицинскую помощь. Предварительно, пять человек в тяжелом состоянии, в том числе и водитель автобуса.