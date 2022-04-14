Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против россии

19:22 14 апреля Киев, Украина

Турция будет соблюдать санкции против России, только если их утвердят на уровне ООН. Об этом заявил министр иностранных страны Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство «Анадолу».



Он отметил, что все действия Турции основываются исключительно на нормах международного права.



Турция будет следовать всем рестрикциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.



По словам министра, сегодня на международной арене уже фиксируются признаки новой холодной войны. Чавушоглу пообещал, что «Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе».



При этом он признал, что убийства мирных жителей в Буче и других городах Украины оказали негативное воздействие на переговоры между Киевом и Москвой.



Бесчеловечные события в Буче и Ирпене, которые осудила также Турция, изменили атмосферу в переговорном процессе, наложили негативный отпечаток на украинскую сторону. Российская сторона выступила с различными заявлениями, однако по факту имеет место негативное воздействие на процесс диалога.



Однако, по мнению Чавушоглу, несмотря на все сложности, возможность для прекращения огня существует и Анкара продолжит прилагать усилия для организации новых встреч делегаций России и Украины.



Говоря о возможности встречи лидеров РФ и Украины в Турции, Чавушоглу сказал, что все зависит от положительного ответа президента РФ Владимира Путина.



В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России, чтобы не нанести ущерб собственной экономике и оставить открытым канал диалога с Москвой.



16 марта Международный суд ООН в Гааге потребовал от России немедленно прекратить войну в Украине. Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могут усугубить и продлить конфликт. Представители России на оглашении постановления отсутствовали.



7 апреля Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека. С такой инициативой выступили США, Латвия и Украина. За разработанный ими проект резолюции проголосовали 93 страны. Вскоре после этого зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия сама выходит из Совета ООН по правам человека сегодня же. Принятую резолюцию он назвал «неправомерным и политически мотивированным шагом». Больше ООН каких-либо ограничений в отношении России не вводила.