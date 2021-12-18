Трое подростков с автоматом напали на резиденцию Трампа?

Трое подростков, спасаясь от преследования полиции, пробрались на территорию поместья, принадлежащего президенту США.

"Они не пытались войти ни в какие здания, они просто перепрыгнули через стену и попытались спрятаться", - сказал сотрудник полиции. В момент инцидента Трампа в поместье не было. После этого молодые люди попытались сбежать от полицейского на своем автомобиле. Они оставили машину возле Мар-а-Лаго, когда увидели еще один полицейский автомобиль. Спасаясь от преследования, они проникли на территорию курорта.

Три 15-летних подростка перелезли через ограду Мар-а-Лаго (поместье и курортный комплекс). Все началось с того, что офицер подошел к ребятам, когда те сидели в машине в нескольких километрах к северу от курорта Трампа.