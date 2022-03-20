Триумф демократии: в Чили отказались от конституции Пиночета

18:52 26 октября Киев, Украина

По итогам референдума 78,28% чилийцев проголосовали за отказ от старой конституции, которая была принята во время правления генерала Аугусто Пиночета.

Толчком к референдуму стали прошлогодние массовые протесты граждан против неравенства возможностей, которую, по их мнению, закрепила именно конституция, созданная во времена Пиночета.



Президент страны Себастьян Пиньера признал итоги голосования, отметив мирный характер референдума.

"Триумф гражданского духа и демократии", — так сказал он о голосовании.

Обращаясь к чилийцам, которые вышли на улицы праздновать итоги референдума, Пиньера сказал, что до этого момента конституция разделяла их.

"С сегодняшнего дня мы должны работать совместно, чтобы новая конституция стала большой основой единства, стабильности и будущего".

На референдуме было два вопроса:

хотят ли избиратели принятия новой конституции;

какой государственный институт должен ее разработать.

79% избирателей проголосовали за то, чтобы новую конституцию разработало Учредительное собрание.



Тысячи людей вышли на улицы столицы Сантьяго и других городов страны, чтобы отпраздновать победу еще до объявления результатов. После завершения голосования площадь в центре столицы взорвался аплодисментами. На здание Telefónica противники старой конституции спроэктировали фразу "Возрождение", что, по их мнению, должно было символизировать захоронения законодательного фундамента военной диктатуры. Празднование с громкой музыкой, фейерверками и танцами продолжались до начала комендантского часа, введенного из-за пандемии.



11 апреля 2021 года чилийцы вернутся в избирательные участки, чтобы выбрать 155 членов Учредительного собрания, которые разработают новую Конституцию.



Учредительное собрание начнет работу в мае 2021 года.