Три страны предупредили о "сильном ответе" на ядерные испытания КНДР

14:36 26 октября Киев, Украина





Об этом сообщает France24.



После переговоров в Токио, заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что они усилят сдерживание в регионе. США , Япония и Южная Корея заявили, что проведение Северной Кореей ядерного испытания потребует "беспрецедентно сильного ответа".Об этом сообщает France24.После переговоров в Токио, заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что они усилят сдерживание в регионе.

"Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, чтобы Северная Корея могла немедленно прекратить свою незаконную деятельность и вернуться к переговорам о денуклеаризации", - сказал замглавы МИД Южной Кореи Чо Хюн Донг.



Он также добавил, что "три страны согласились с необходимостью беспрецедентно сильного ответа, если Северная Корея продолжит свое седьмое ядерное испытание".



Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян может быть близок к испытанию атомной бомбы впервые с 2017 года после серии запусков баллистических ракет.



В прошлом месяце одна ракета пролетела над Японией на фоне заявления Он также добавил, что "три страны согласились с необходимостью беспрецедентно сильного ответа, если Северная Корея продолжит свое седьмое ядерное испытание".Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян может быть близок к испытанию атомной бомбы впервые с 2017 года после серии запусков баллистических ракет.В прошлом месяце одна ракета пролетела над Японией на фоне заявления КНДР о проведении тактических ядерных учений.

"Все это поведение безрассудно и глубоко дестабилизирующее", - заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, призвав Северную Корею "воздержаться от дальнейших провокаций".

Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори заявил, что "усиление ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи является явным и серьезным вызовом для международного сообщества".

"Мы согласились усилить сдерживание в нашем регионе с целью денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он.

Замглавы МИД США, Японии и Южной Кореи также сообщили, что, кроме северокорейского вопроса, во время встречи они обсудили широкий спектр вопросов, включая войну в Украине и рост напряженности в отношениях Китая и Тайваня.