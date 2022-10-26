Три страны предупредили о "сильном ответе" на ядерные испытания КНДР

США, Япония и Южная Корея заявили, что проведение Северной Кореей ядерного испытания потребует "беспрецедентно сильного ответа".
Об этом сообщает France24.
После переговоров в Токио, заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что они усилят сдерживание в регионе.
Об этом сообщает France24.
После переговоров в Токио, заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что они усилят сдерживание в регионе.
Он также добавил, что "три страны согласились с необходимостью беспрецедентно сильного ответа, если Северная Корея продолжит свое седьмое ядерное испытание".
Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян может быть близок к испытанию атомной бомбы впервые с 2017 года после серии запусков баллистических ракет.
В прошлом месяце одна ракета пролетела над Японией на фоне заявления КНДР о проведении тактических ядерных учений.
Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори заявил, что "усиление ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи является явным и серьезным вызовом для международного сообщества".
Замглавы МИД США, Японии и Южной Кореи также сообщили, что, кроме северокорейского вопроса, во время встречи они обсудили широкий спектр вопросов, включая войну в Украине и рост напряженности в отношениях Китая и Тайваня.
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