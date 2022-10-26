Три страны предупредили о "сильном ответе" на ядерные испытания КНДР

14:36 26 октября Киев, Украина

США, Япония и Южная Корея заявили, что проведение Северной Кореей ядерного испытания потребует "беспрецедентно сильного ответа".

Об этом сообщает France24.

После переговоров в Токио, заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что они усилят сдерживание в регионе.
 
"Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, чтобы Северная Корея могла немедленно прекратить свою незаконную деятельность и вернуться к переговорам о денуклеаризации", - сказал замглавы МИД Южной Кореи Чо Хюн Донг.

Он также добавил, что "три страны согласились с необходимостью беспрецедентно сильного ответа, если Северная Корея продолжит свое седьмое ядерное испытание".

Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян может быть близок к испытанию атомной бомбы впервые с 2017 года после серии запусков баллистических ракет.

В прошлом месяце одна ракета пролетела над Японией на фоне заявления КНДР о проведении тактических ядерных учений.
 
"Все это поведение безрассудно и глубоко дестабилизирующее", - заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, призвав Северную Корею "воздержаться от дальнейших провокаций".
 
Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори заявил, что "усиление ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи является явным и серьезным вызовом для международного сообщества".
 
"Мы согласились усилить сдерживание в нашем регионе с целью денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он.
 
Замглавы МИД США, Японии и Южной Кореи также сообщили, что, кроме северокорейского вопроса, во время встречи они обсудили широкий спектр вопросов, включая войну в Украине и рост напряженности в отношениях Китая и Тайваня.