Три страны помогли российскому агрессору сохранить экспорт нефти

Турция, Индия и Китай поспособствовали сохранению экспорта нефти рф после ее вторжения в Украину. Ключевую роль в этой схеме играет Турция.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg.
СМИ отмечает, что за последние недели фиксируется устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию.
Издание добавляет, что поставки в эти страны достигли пика в 2,2 миллиона баррелей в день в июне. Однако месяц назад эта цифра снизилась примерно на 350 тысяч баррелей в день. Вместе с тем, поставки в Турцию выросли до самого высокого уровня за год. Танкеры с грузом в более чем 40 тысяч баррелей не указали свой пункт назначения.
Информационное агентство также обращает внимание на то, что нефть из Казахстана смешивают с российской для создания единого экспортного сорта. Казахстан после начала полномасштабной войны в Украине провел ребрендинг своих грузов, чтобы отличать их от грузов, отправляемых российскими компаниями.
Морской экспорт сырой нефти из россии в европейские страны вырос впервые с начала сентября, увеличившись до 714 тысяч баррелей в день месяц назад, что компенсировало предыдущие потери. Все поставки направлялись в хранилища в нидерландском Роттердаме.
Танкеры, которые перевозят сырую нефть в неуказанные пункты назначения в Азии, направляются в сторону Порт-Саида или Суэцкого канала, а окончательные точки разгрузки вряд ли будут известны до тех пор, пока они не пройдут в Красное море. Большинство этих судов прибывают в Индию или Китай.
Отметим, что поступления в военную казну кремля от экспорта сырой нефти увеличились на 9 миллионов долларов - до 134 миллионов. Кроме того, средний доход за последний месяц увеличился на 2 миллиона долларов до 145 миллионов долларов.
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