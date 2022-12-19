Три самолета путина вошли в воздушное пространство беларуси

16:16 19 декабря Киев, Украина

Самолет президента россии вошел в воздушное пространство беларуси, перед этим из москвы и санкт-петербурга взлетели еще 2 самолета, для того чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится владимир путин.



Сообщается, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из санкт-петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса - RSD111.



Вероятно, для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с номером RA-96020. Номер рейса - RSD1/RSD001.



Кроме того, утром в петербург перегнали сразу два борта путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета самолета с путиным, был поднят в небо.



19 декабря президент россии владимир путин планирует посетить минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча лукашенко и путина "один на один", а далее пресс-конференция.



Сейчас российский диктатор уже отправился в беларусь. Его борт сопровождает сразу три самолета.



На встрече лукашенко и путина также будут присутствовать министры обороны беларуси и россии виктор хренин и сергей шойгу.



Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.



В начале декабря в минск летал министр обороны рф сергей шойгу. Тогда с беларусью подписали изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.



Тогда же сообщалось, что путин и лукашенко договорились о встрече в декабре.



Пресс-секретарь президента страны-агрессора дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин не собирается принуждать беларусь участвовать в войне против Украины, но намекнул, что режим александра лукашенко добровольно должен принять решение.