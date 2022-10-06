Три европейские страны согласовали новые пакеты военной помощи для Украины

Власти Германии, Чехии и Италии разработали новые пакеты военной помощи для Украины. Об этом стало известно в среду, 5 октября.
Так, Берлин выделил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Как уточнили в немецком правительстве, теперь на вооружении ВСУ будет пять таких БРЭМ.
Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения объявила, что власти республики готовы передать Украине тяжелое вооружение.
Также о военной поддержке Украины заявили в Италии. Как заявил сенатор Адольфо Урсо, готовится пятый пакет помощи Киеву, включающий технику и оборудование.
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