Три европейские страны согласовали новые пакеты военной помощи для Украины

08:24 06 октября Киев, Украина

Власти Германии, Чехии и Италии разработали новые пакеты военной помощи для Украины. Об этом стало известно в среду, 5 октября.



Так, Берлин выделил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Как уточнили в немецком правительстве, теперь на вооружении ВСУ будет пять таких БРЭМ.



Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения объявила, что власти республики готовы передать Украине тяжелое Так, Берлин выделил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Как уточнили в немецком правительстве, теперь на вооружении ВСУ будет пять таких БРЭМ.Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения объявила, что власти республики готовы передать Украине тяжелое вооружение

"Сегодня одобрено выделение дальнейшей помощи Украине. Она включает тяжелое вооружение", - сказала она, но из соображений безопасности подробности не раскрыла.



Также о военной поддержке Украины заявили в Италии. Как заявил сенатор Адольфо Урсо, готовится пятый пакет помощи Киеву, включающий технику и оборудование.