Три европейские страны согласовали новые пакеты военной помощи для Украины

08:24 06 октября Киев, Украина

Власти Германии, Чехии и Италии разработали новые пакеты военной помощи для Украины. Об этом стало известно в среду, 5 октября.


Так, Берлин выделил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Как уточнили в немецком правительстве, теперь на вооружении ВСУ будет пять таких БРЭМ.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения объявила, что власти республики готовы передать Украине тяжелое вооружение.
 
"Сегодня одобрено выделение дальнейшей помощи Украине. Она включает тяжелое вооружение", - сказала она, но из соображений безопасности подробности не раскрыла.

Также о военной поддержке Украины заявили в Италии. Как заявил сенатор Адольфо Урсо, готовится пятый пакет помощи Киеву, включающий технику и оборудование.
 
"В ходе слушаний было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое позволит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины", - цитирует законодателя издание Formiche.