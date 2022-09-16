Три европейские страны предлагают помощь в создании миссии для обучения военных ВСУ

19:53 16 сентября Киев, Украина

Франция, Польша и Германия готовы помочь с созданием специальной миссии для обучения украинских военных в Европе.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

"Ключевой была и остается твердая и единственная реакция Европейского Союза и его государств-членов, осуждающих войну, предлагающих убежище беженцам, принимающих ограничительные меры против россии и оказывающих поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Министры Франции, Польши и Германии считают, что военную помощь для Украины нужно продлить в долгосрочной перспективе. Речь идет не только о предоставлении вооружения, но и о создании миссия по обучению военных в Европе, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники.