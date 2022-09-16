Три европейские страны предлагают помощь в создании миссии для обучения военных ВСУ

Франция, Польша и Германия готовы помочь с созданием специальной миссии для обучения украинских военных в Европе.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД ФРГ.
Министры Франции, Польши и Германии считают, что военную помощь для Украины нужно продлить в долгосрочной перспективе. Речь идет не только о предоставлении вооружения, но и о создании миссия по обучению военных в Европе, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники.
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