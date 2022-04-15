Три десятилетия на замке: Ирак и Саудовская Аравия открыли границу

07:59 19 ноября Киев, Украина

В 1990 году между Ираком и Саудовской Аравией были разорваны дипломатические отношения из-за вторжения Ирака в Кувейт, спустя 30 лет страны открыли пункт пропуска через государственную границу.

Пограничный переход возобновил работу в районе города Арар, пункт пропуска открыт как для провоза товаров, так и для передвижения людей, сообщили в пограничной комиссии Багдада в среду, 18 ноября.





Для официального открытия пограничного перехода на место прибыли высокопоставленные представители МВД Ирака и руководства пограничной комиссии.









