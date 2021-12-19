Тревожные звонки: ООН подтверждает рекордную температуру в Арктике

ООН официально признала 38 градусов Цельсия, измеренные в Сибири в прошлом году, новым рекордом для Арктики, что стало «тревожным звонком» в связи с изменением климата.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), изнуряющая жара - эквивалент 100,4 градуса по Фаренгейту - наблюдалась 20 июня 2020 года в российском городе Верхоянск, что стало самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной за полярным кругом .
По сообщению агентства ООН, это первый раз, когда ВМО добавила рекордную жару в Арктике в свой архив отчетов об экстремальных погодных условиях, и это произошло на фоне беспрецедентной волны рекордных скачков температуры во всем мире .
« Этот новый арктический рекорд является одним из серии наблюдений, представленных в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО, которые бьют тревогу по поводу нашего изменяющегося климата», - сказал его руководитель Петтери Таалас в заявлении.
Верхоянск находится примерно в 115 километрах (70 милях) к северу от Полярного круга, и температуры здесь измеряются с 1885 года.
Температура, которая, по мнению агентства, «больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики», была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла.
В нем говорится, что средние температуры в Арктической Сибири на протяжении большей части лета прошлого года поднимались на 10 ° C выше нормы, добавляя, что это привело к пожарам и массовой потере льда.
Волна тепла также сыграла значительную роль в 2020 году, будучи признанным одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений во всем мире.
В прошлом году также новый рекорд максимума 18.3C на Антарктическом континенте, сказал Таалас.
ВМО по-прежнему пытается проверить 54,4 ° C, зафиксированные как в 2020, так и в 2021 году в самом жарком месте мира, Долине Смерти в Калифорнии.
Его эксперты также работают над подтверждением нового европейского температурного рекорда 48,8 ° C, установленного на итальянском острове Сицилия прошлым летом.
По словам Тааласа, в архиве ВМО «никогда не было такого количества текущих одновременных расследований».
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), изнуряющая жара - эквивалент 100,4 градуса по Фаренгейту - наблюдалась 20 июня 2020 года в российском городе Верхоянск, что стало самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной за полярным кругом .
По сообщению агентства ООН, это первый раз, когда ВМО добавила рекордную жару в Арктике в свой архив отчетов об экстремальных погодных условиях, и это произошло на фоне беспрецедентной волны рекордных скачков температуры во всем мире .
« Этот новый арктический рекорд является одним из серии наблюдений, представленных в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО, которые бьют тревогу по поводу нашего изменяющегося климата», - сказал его руководитель Петтери Таалас в заявлении.
Верхоянск находится примерно в 115 километрах (70 милях) к северу от Полярного круга, и температуры здесь измеряются с 1885 года.
Температура, которая, по мнению агентства, «больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики», была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла.
В нем говорится, что средние температуры в Арктической Сибири на протяжении большей части лета прошлого года поднимались на 10 ° C выше нормы, добавляя, что это привело к пожарам и массовой потере льда.
Волна тепла также сыграла значительную роль в 2020 году, будучи признанным одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений во всем мире.
В прошлом году также новый рекорд максимума 18.3C на Антарктическом континенте, сказал Таалас.
ВМО по-прежнему пытается проверить 54,4 ° C, зафиксированные как в 2020, так и в 2021 году в самом жарком месте мира, Долине Смерти в Калифорнии.
Его эксперты также работают над подтверждением нового европейского температурного рекорда 48,8 ° C, установленного на итальянском острове Сицилия прошлым летом.
По словам Тааласа, в архиве ВМО «никогда не было такого количества текущих одновременных расследований».
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