Тревожные звонки: ООН подтверждает рекордную температуру в Арктике

11:25 14 Декабрь Киев, Украина

ООН официально признала 38 градусов Цельсия, измеренные в Сибири в прошлом году, новым рекордом для Арктики, что стало «тревожным звонком» в связи с изменением климата.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), изнуряющая жара - эквивалент 100,4 градуса по Фаренгейту - наблюдалась 20 июня 2020 года в российском городе Верхоянск, что стало самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной за полярным кругом .

По сообщению агентства ООН, это первый раз, когда ВМО добавила рекордную жару в Арктике в свой архив отчетов об экстремальных погодных условиях, и это произошло на фоне беспрецедентной волны рекордных скачков температуры во всем мире .

« Этот новый арктический рекорд является одним из серии наблюдений, представленных в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО, которые бьют тревогу по поводу нашего изменяющегося климата», - сказал его руководитель Петтери Таалас в заявлении.

Верхоянск находится примерно в 115 километрах (70 милях) к северу от Полярного круга, и температуры здесь измеряются с 1885 года.

Температура, которая, по мнению агентства, «больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики», была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла.

В нем говорится, что средние температуры в Арктической Сибири на протяжении большей части лета прошлого года поднимались на 10 ° C выше нормы, добавляя, что это привело к пожарам и массовой потере льда.

Волна тепла также сыграла значительную роль в 2020 году, будучи признанным одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений во всем мире.

В прошлом году также новый рекорд максимума 18.3C на Антарктическом континенте, сказал Таалас.

ВМО по-прежнему пытается проверить 54,4 ° C, зафиксированные как в 2020, так и в 2021 году в самом жарком месте мира, Долине Смерти в Калифорнии.

Его эксперты также работают над подтверждением нового европейского температурного рекорда 48,8 ° C, установленного на итальянском острове Сицилия прошлым летом.

По словам Тааласа, в архиве ВМО «никогда не было такого количества текущих одновременных расследований».