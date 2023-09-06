Тревожная ночь в москве: закрыли три аэропорта, эвакуируют Киевский вокзал

08:00 03 сентября Киев, Украина

Не уютно становится в столице россии. Не спалось в ночь на 3 сентября не только экстренным службам столицы, но и москвичам. Из-за тревоги были закрыты три аэропорта, а в центре москвы из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуируют Киевский железнодорожный вокзал. Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

Сообщается, что по данным расписания, по состоянию на 0:26 в аэропорту Внуково отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в Шереметьево задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержаны 8, еще 17 отменены. Причины задержки и отмены не указываются.

По данным экстренных служб, также проходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", - сказали в экстренных службах.

На вокзале работают специалисты, информация проверяется.

Напомним, в начале недели в москве на Площади трех вокзалов горели склады, а через день московские аэропорты ограничили полеты из-за "атаки БПЛА".