Не уютно становится в столице россии. Не спалось в ночь на 3 сентября не только экстренным службам столицы, но и москвичам. Из-за тревоги были закрыты три аэропорта, а в центре москвы из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуируют Киевский железнодорожный вокзал. Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.
Сообщается, что по данным расписания, по состоянию на 0:26 в аэропорту Внуково отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в Шереметьево задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержаны 8, еще 17 отменены. Причины задержки и отмены не указываются.
По данным экстренных служб, также проходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы.
На вокзале работают специалисты, информация проверяется.
Напомним, в начале недели в москве на Площади трех вокзалов горели склады, а через день московские аэропорты ограничили полеты из-за "атаки БПЛА".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии